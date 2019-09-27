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İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinden yine çok sert müdahale geldi.

AA | 27.09.2019 - 20:55..
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

5 NOKTADA BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Gazze sınırında her hafta cuma günü sınıra yakın 5 noktada düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine, bu hafta "el-Aksa ve esirleri" adı verildi.

İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

SİVİL HALKA ATEŞ AÇIYORLAR

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

Filistinlilerin, Mart 2018'den beri devam eden barışçıl gösterilerine, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda, şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 63 Filistinliyi yaraladı

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