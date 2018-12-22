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İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan 2 Filistinli şehit düştü. Bugünkü gösterilerde, şehit olan Filistinli sayısı 3'e yükseldi.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 08:51..
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İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen, barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 2 Filistinli şehit oldu.

3 ŞEHİT 40 YARALI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilerde yaraladığı Abdulaziz Ebu Şeria (28) ile engelli Mahir Yasin'in (40) şehit düştüğü belirtildi.

Bugünkü gösterilerde, şehit düşen Filistinli sayısı 3'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 1 Filistinlinin şehit olduğu, aralarında 4 ilk yardım personeli ile 2 gazetecinin de bulunduğu 40 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "Sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine, gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 240'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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