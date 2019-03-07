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İsrail askerleri Gazze'de Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde 15 yaşında bir Filistinli bir genç öldü, 4 Filistinli yaralandı.

İHA | 07.03.2019 - 10:47..
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Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Saif Eldin Emad Ebu-Zaid'in hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca 4 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail askerleri Gazze'de Filistinli genci öldürdü

Filistinliler, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında, akşam saatlerinde Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelerek protestolar düzenliyor.

İsrail askerleri Gazze'de Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin, 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 230'dan fazla Filistinli öldü, 30 binden fazla Filistinli de yaralandı.

İsrail askerleri Gazze'de Filistinli genci öldürdü

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