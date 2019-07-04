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İsrail askerleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı

İşgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki Ebu Dis beldesinde İsrailli askerlerin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli çocuk yaralandı.

AA | 04.07.2019 - 02:38..
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İsrail askerleri Kudüs'te 2 Filistinli çocuğu yaraladı

İsrail polisinin, 27 Haziran'da Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde düzenlediği baskında, Filistinli bir genci şehit etmesinden bu yana kentteki gerginlik sürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ebu Dis beldesinde çıkan olaylarda İsrail güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı, onlarca Filistinli de atılan gazdan etkilendi.

GÖZALTILARI DEVAM EDİYOR

Doğu Kudüs'ün Şuafat ve İseviyye mahalleleri ile Şuafat Mülteci Kampı'nda dün yaşanan olaylarda da çok sayıda Filistinli yaralanmış, birçoğu da gözaltına alınmıştı.

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