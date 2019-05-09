1 İsrail askerleri teravih namazı kılanlara saldırdı İsrail ordusu Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek teravih namazına gidenleri darp etti. Namaz sonrası ses bombası atarak 3 Filistinliyi tutukladı.

2 ABD Senatosu, Trump'ın oğlunu ifadeye çağırdı ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Rusya soruşturmasıyla ilgili Senato İstihbarat Komitesi tarafından ifade vermeye davet edildi.

3 Ajax'ın peri masalı son buldu Juventus'u, Real Madrid'i, Bayern Munich'i eleyerek Yarı Final'e kalan Ajax, Tottenham karşısında yenilerek final biletini elinden kaçırdı, ancak bu seneki performansları ile gönüllerin şampiyonu oldu

4 Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler Şampiyonlar Ligi Yarı Final son maçında Ajax kendi evinde İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırladı. Tarihi maçta Tottenham geriden gelerek galibiyeti aldı, finale adını yazdırdı.

5 ABD, Meksika sınırında 100 binlerce göçmeni gözaltına aldı ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, nisan ayında ülkeye Meksika sınırından giren 109 bin 144 göçmeni gözaltına aldı.

6 Kral Selman Çin Devlet Başkanı ile görüştü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bölgede ABD ve İran arasında artan gerginliğin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi yaptı.