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İsrail, BAE'de bisiklet yarışına katılacak

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bisiklet şampiyonasında yer alacak.

AA | 23.02.2020 - 10:51..
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "2020 UAE Tour" bisiklet şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.

İsrail Dışışleri Bakanlığı, İsrail takımının BAE'deki bisiklet turnuvasına ilk kez katılacağını duyurdu.

İsrail, BAE'de bisiklet yarışına katılacak

İSRAİLLİ SPORCU: BAE'Lİ İNSANLAR SEVECEN

İsrail Milli Takımından bir sporcu ülkesinin resmi kanalına yaptığı açıklamada, BAE'de çok iyi karşılandığını belirterek, "İnsanlar burada gerçekten çok sevecen" ifadelerini kullandı.

BAE'yi oluşturan 7 emirliğin tümünde düzenlenecek "2020 UAE Tour" yarışları bugün başlayacak ve gelecek cumartesi günü sona erecek.

İsrail, BAE'de bisiklet yarışına katılacak

BAE- İSRAİL İLİŞKİLERİ

BAE ile İsrail arasında resmi diplomatik bir ilişki olmamasına rağmen, iki ülke arasında sıkı ilişkilerin yürütüldüğü biliniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok ülke yetkilisi BAE ve çeşitli Arap ülkeleriyle yakınlaşma içinde olduklarına dair açıklamalarda bulunmuştu.

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