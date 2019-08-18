İsrail basını: Hafter'in MOSSAD bağlantısı var

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin istihbarat analisti Yossi Melman'ın Twitter hesabından yaptığı "Libyalı General Halife Hafter, İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile irtibat halinde" şeklindeki paylaşımı tartışmalara yol açtı.



Yossi Melman'ın açıklamasını kendi Twitter hesabından duyuran Filistinli yazar Salih Al Nami, Hafter'in MOSSAD'ın yanı sıra Fransa, Mısır ve BAE ile de bağlantısı olduğunu söyledi.

Halife Hafter, Mısır'da askeri darbeyle başa geçen Sisi ile birlikte.

"BÖLGEDE 'DEMOKRATİK VE GÜÇLÜ DEVLET' İSTENMİYOR"

Yossi Melman ve Salih Al Nami'nin açıklamalarını AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti yerine Hafter'i destekleyenlerin bölgede demokratik ve güçlü bir devlet istemediklerini kaydetti.

ABD'YE "MİNNET BORCUNU" ÖDÜYOR

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü (DOAF) Müdürü Prof. Dr. Enver Arpa, Libya'da Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından yaşanmakta olan iktidar mücadelesinde tarafların yeni ittifak arayışlarına hız verdiğini söyledi.

"Hafter’in geçmişi incelediğinde bu tür ilişkilerde bulunmuş olması yadırganmamalıdır." diyen Prof. Dr. Arpa, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Onun geçmiş yıllarda geliştirdiği bu tür ilişkilerle Libya'da yükselen bir aktöre dönüştüğü ifade edilmektedir. Kaddafi'nin 1978-1987 yılları arasında Çad'a karşı yürüttüğü savaşta esir düşen Hafter, Amerikan ordusunun yardımıyla kurtarılmış ve siyasi sığınma hakkı alarak Amerika'ya yerleşmiştir.

Halife Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte.

LİBYA KARIŞINCA ÜLKESİNE DÖNDÜ

CIA ile iş birliği yapmakla suçlanan Hafter, Amerika'daki ikameti süresince Kaddafi'ye karşı çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Hafter bu karanlık ilişkilerinden dolayı Libya halkı nezdinde şüpheli bir kişilik konumuna düşmüştür. Amerika'da CIA merkezine yakın bir bölgede ikame etmesi bu suçlamayı güçlendiren bir husus olmuştur. Hafter, 20 yıllık bir Amerika yaşantısının ardından 2011 yılında Kaddafi’ye karşı başlayan ayaklanmadan bir ay sonra Libya’ya geri dönmüş ve ülkede BM’nin çabalarıyla kurulan meşru hükümete karşı mücadele başlatmıştır.”