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İsrail basını: Trump İmparator, Netanyahu valisi

Haaretz gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Barış Planı'nı, İmparatorun valisine gösterdiği sevgi ve koşulsuz sadakat karşılığında verdiği sadakayı andırdığını yazdı.

AA | 29.01.2020 - 02:04..
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ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu plana, Filistin tarafının çıkarlarını tamamen es geçtiği ve onu müzakerelerden dışladığı için hiçbir şekilde anlaşma denemeyeceğini yazan Haaretz gazetesi muhabiri Chemi Shalev, ABD liderinin teklifinin başlıca amacının İsrail'e Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin çoğunun ilhak edilmesi için koruma sağlamak olduğunu ifade etti:

“İsrailliler, beklenti doğrultusunda Filistinliler planı reddettiklerinde, ABD yönetiminin İsrail'e uzun zamandır hayalini kurduğu bu alanları tek taraflı olarak ele geçirmesi için yeşil ışık yakacağına inanıyor.”

İsrail basını: Trump İmparator, Netanyahu valisi


"NETANYAHU, TRUMP'IN SADAKA VERDİĞİ VALİSİ GİBİ"

Trump’ın bu durumda imparatorluğunu uygun gördüğü şekilde bölüştürebilen ve refahını başka halkların üzerinden organize etmeye çalışan bir imparator gibi davrandığını ifade eden yazar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da, yetkisi altına devredilen bölgeler karşılığında Amerikan liderine, özellikle azil prosedürü ortamında destek sağlamak zorunda kalacak, imparatorluğun bölgelerinden birinin valisine benzetti.

İsrail basını: Trump İmparator, Netanyahu valisi

"NETANYAHU, SEÇİM KOZU OLARAK KULLANACAK"

Makalede ayrıca İsrail başbakanının, ‘Yüzyılın Anlaşmasının’ sonuçlandırılmasının ona 2 Mart'ta yapılacak bir sonraki parlamento seçimlerinde seçmen desteği sağlayacağını umuyor olabileceği de ileri sürüldü.

Shalev ayrıca, bu tür eylemlerin aslında barışa katkıda bulunmayıp aksine Ortadoğu’da gerilim ve şiddetin tırmanmasına yol açacağını, ABD’nin hem Batılı ortakları, hem de ‘anlaşmayı’ onaylama olasılığı düşük olan Arap devletleri ile ilişkilerini daha da karmaşık hale getireceğini vurguladı.

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