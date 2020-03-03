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İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı

İdlib'de Esad rejimine karşı İHA'larla elde edilen büyük başarılar, dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 10:36..
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Esad rejiminin İdlib’de Mehmetçik'e kalleşçe saldırısı sonrası Türkiye, rejim hedeflerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin hava sahasının Rusya tarafından kapatılmasının ardından Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) sürüsü ile operasyonlarını yürütüyor.

SİHA'LAR, DÜNYA BASININDA

SİHA’larla yapılan operasyonlar, bir kez daha dünya savaş literatürüne girdi. Operasyonlarda rejime ağır kayıplar verdirildi.

İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı

Türkiye’nin İHA ve SİHA'larla elde ettiği başarı, dünya basınının dikkatini çekti. İsrail merkezli medya kuruluşu Jerusalem Post, insansız araçlara geniş yer verdi.

İSRAİL MEDYASI: İDLİB'DE TÜRK DRONE'LARINDAN DEVRİM

Haber, "Türk drone'ları İdlib çatışmasında devrim yaptı" başlığıyla okurlara servis edildi.

İdlib'deki sayısız Türk drone'larının, son birkaç yıl içinde silahlı hava gücü oluşturma konusunda çığır açtığı belirtildi.

Türkiye'nin, Suriye rejimi hedeflerine karşı bu araçları etkili bir şekilde kullandığına dikkat çekildi.

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Haberde ayrıca, Rusya'nın Suriye hava sahasını kapattığına ve bundan dolayı Türk savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştiremediği hatırlatıldı. Ancak, drone'ların uçuşları yapabildiğinin altı çizildi.

ANKA ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının özelliklerinden de haberde bahsedildi.

"TÜRK DRONE'LARI İDLİB'DE OYUN DEĞİŞTİRİCİ"

Katar merkezli Al Jazeera, Türkiye'nin insansız hava gücünü "Türk Drone'ları - İdlib'de Bir Oyun Değiştirici" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Türkiye'nin, insansız hava araçlarını 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı kullandığı anımsatıldı.

İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı

"İHA'LAR ŞAM KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERE NÜFUZ ETTİ"

Suriye hava sahası üzerinde uçan drone'lar, "taktiksel oyun değiştirici" olarak tanımlanırken, Türk ordusunun, Türk yapımı ANKA-S ve Bayraktar TB2'yi ilk kez böyle bir ölçekte ve yoğunlukta kullandığına vurgu yapıldı.

Operasyonlarda konuşlandırılan düzinelerce İHA'nın, sadece hedefleri vurmakla kalmayıp, Şam kontrolündeki bölgelere de derinlemesine nüfuz ettiği aktarıldı.

İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı

"TÜRK DRONE'LARI, ESAD GÜÇLERİNİ HARAP ETTİ"

ABD merkezli Forbes ise, Türkiye'nin İdlib'de düzenlediği başarılı operasyon için "Türk drone'ları ve topçu birliği İdlib'de Esad güçlerini tahrip etti" başlığını attı.

Bayraktar-TB ve ANKA-S'nin kullandığı mühimmatlardan bahsedilirken, bu sistemlerin, Suriye üzerinde yoğun bir şekilde görevini icra ettiği kaydedildi.

İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı

İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı

İsrail basını: Türk drone'ları İdlib'de devrim yaptı

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