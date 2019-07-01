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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BAE'ye ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği bir konferansa katılmak için ülkesiyle diplomatik ilişkileri bulunmayan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

AA | 01.07.2019 - 19:23..
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İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, BM'nin düzenlediği çevre konferansına katılmak için gittiği BAE'nin başkenti Abu Dabi'de yerel yetkililerle de bir araya geldi.

İSRAİL ZİYARETİ

Açıklamada Katz ile BAE'li yetkililerin, İran'ın bölgedeki etkisinin yanı sıra Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki ilişkileri ele aldığı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz Abu Dabi'de ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BAE'ye ziyaret

Abu Dabi'deki Şeyh Zayid Camisi önünde hatıra fotoğrafı çektiren ve burada bir açıklama yapan Katz, Abu Dabi'de bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu ziyaretim İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişiminin önemli bir göstergesi." ifadesini kullandı. Daha önce de bazı İsrailli bakanlar, ülkelerinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE'yi ziyaret etmişti.

KÖRFEZ DEVLETLERİ İLE İSRAİL'İN YAKINLAŞMASI

Son yıllarda başta BAE olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor. İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da geçen yıl 25 Ekim - 3 Kasım'da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 26 Ekim 2018'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti. BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti. İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü. İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı. Yisrael Katz, İsrail Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttüğü sırada 7 Kasım 2018'de Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

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