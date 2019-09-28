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İsrail El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El-Halil'de Filistinliler Osmanlı tapusunu göstererek İsarail yerleşiminin haksızlığını ortaya koyuyor.

AA | 28.09.2019 - 21:21..
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Toprağı Savunma ve Yerleşim Yerlerine Karşı Ulusal Direniş Ofisinin bugün yayınladığı haftalık raporda, İsrail yönetiminin son zamanlarda El-Halil'in güneyindeki Dura kentinde yaklaşık 1500 dönüm araziye el koyduğunu açıkladığı belirtildi.

Raporda, açıklamanın, 1987’de çıkan ve "devlet malı" olduğu gerekçesiyle Dura'da bulunan 3 araziye el konulmasına hükmeden kararın yürürlüğe girmesinden sonra yapıldığı kaydedildi.

YILLAR SÜRE YERLEŞME ARZUSU

El konulan yerlerin Dura Belediyesi sınırlarında yer aldığı ve meskun mahal olduğu, üzerinde yüzlerce konut ve zirai tesisin bulunduğu, ayrıca zeytin ve badem ağaçları ekili olduğu ifade edilen raporda, İsrail'in bu bölgede Yahudi yerleşim yeri inşa etme arzusunun 1980'lerin sonlarına uzandığı aktarıldı.

İsrail El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu

OSMANLI TAPUSU VAR

Bazı Filistinlilerin elinde işledikleri arazilerin Osmanlı döneminden beri kendilerine ait olduğunu belgeleyen Osmanlı tapusu bulunduğu belirtilen raporda, Yahudi yerleşimcilerin 2017-2019 yılları arasında El-Halil kentinde geçmiş yıllarda kurulan büyük yerleşim yerlerine birkaç yüz metre uzakta 6 yerleşim yeri inşa ettiği vurgulandı.

İsrail El-Halil'de 1500 dönüm araziye el koydu

Raporda, İsrail'in Batı Şeria'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de göreve gelmesinden bu yana 18, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ise 14 yerleşim yeri inşa ettiği dile getirildi.

Ofisin raporunda, İsrail'in kasıtlı olarak El-Halil kentindeki Filistinlilere uyguladığı baskının dışında ihtiyaçlarını görmezden gelerek göç etmelerini hedeflediği, ihtiyaçlarını karşılayarak kentte kalmalarını teşvik için Yahudi yerleşimcilere uygun ortam sağladığı anlatıldı.

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