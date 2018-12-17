İsrail Filistinli aileleri sürgün etme hazırlığında

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre; İsrail vatandaşlarını öldüren Filistinlilerin ailelerinin, Batı Şeria'daki evlerinden kovulmasını sağlayan kanun tasarısı onaylandı.

Aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi Milletvekili Moti Yogev tarafından sunulan kanun tasarısına göre; bir Yahudi'nin ölümüne neden olan operasyonu icra eden kişinin birinci dereceden akrabaları, 7 gün içinde Batı Şeria'daki evlerinden kovularak yine Batı Şeria'da başka bir yere sürgün edilecek.

PARLAMENTO ONAYI BEKLENİYOR

Kanun tasarısının; uygulamaya girmesi için İsrail Hükümeti'nin onayının ardından, Parlamento'da da onaylanması gerekiyor.

Gazeteye göre, hükümetin yargı danışmanı Avichai Mandelblit, hukuki olmadığını belirterek tasarıya karşı çıkıyor. Mandelblit, ilgili tasarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna ilişkin hazırladığı raporu, hükümetin yasama komisyonuna daha önceden sunmuştu.

Mendelblit, ailenin yaşadığı evden tahliyesi için ailenin, suçla doğrudan bir ilişkisinin olması gerektiğini belirtiyor.