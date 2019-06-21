İsrail Gazze sınırında 11 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri yine kanlı bitti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 11 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

1 YILDA 200 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli öldü.