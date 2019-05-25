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İsrail Gazze sınırındaki Filistinlilere müdahale etti

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen işgal karşıtı gösterilere müdahalesinde 16 Filistinli hafif yaralandı.

AA | 25.05.2019 - 07:10..
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen eylemlerde 16 göstericinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle hafif yaralandığı, tedavilerinin gösteri alanında yapıldığı belirtildi.

Öte yandan sınırda bu haftaki gösterilerde katılımın geçen haftalara oranla düşük olduğu gözlemlendi.

16 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Eylemciler sıcak hava nedeniyle bölgede kurulan çadırlarda durmayı tercih etti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Askerlerin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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