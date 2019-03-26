İsrail Gazze yakınlarına tank yığdı

Gece saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı bir noktayı hedef alan İsrail bombardımanı, yakın bölgedeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde büyük yangına neden oldu.
KARA HAREKATI YAPACAKLAR
Daha sonra İngiliz Reuters haber ajansının geçtiği görüntülerde, Gazze yakınlarında İsrail'in tankları savaş pozisyonunda. Kara harekatı yapmaya hazırlanan İsrail, Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olabilir.