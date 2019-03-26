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İsrail Gazze yakınlarına tank yığdı

İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen bölgede operasyonlara devam ederek sivillerin ölümüne neden oluyor.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 13:54..
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Gece saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesindeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı bir noktayı hedef alan İsrail bombardımanı, yakın bölgedeki Ömer bin Abdulaziz Camisi'nde büyük yangına neden oldu.

KARA HAREKATI YAPACAKLAR

Daha sonra İngiliz Reuters haber ajansının geçtiği görüntülerde, Gazze yakınlarında İsrail'in tankları savaş pozisyonunda. Kara harekatı yapmaya hazırlanan İsrail, Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olabilir.

İsrail Gazze yakınlarına tank yığdı

İsrail Gazze yakınlarına tank yığdı

İsrail Gazze yakınlarına tank yığdı

İsrail Gazze yakınlarına tank yığdı

İsrail Gazze yakınlarına tank yığdı

İsrail Gazze yakınlarına tank yığdı

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