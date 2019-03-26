İsrail Gazze yakınlarına tank yığdı

1 Rumeli Kavağı'nda balık dolu bir gün Manzara ve balık; işte bütün hikaye bundan ibaret. Rumeli Kavağı'nda bir sandalye çek, kalan planı bana bırak.

2 Kenya'lı eğitimci 'Dünyanın En İyi Öğretmeni' seçildi Kenya'da yoksul bir köyde çocuklara öğretmenlik yapan ve kazandığı paranın yüzde 80'ini öğrencilere bağışlayan Peter Tabichi, 'Dünyanın En İyi Öğretmeni' seçildi.

3 FETÖ'nün seçim sonrası eylem planı deşifre oldu FETÖ'nün Pensilvanya'dan örgüt mensuplarına gönderdiği "o gece ki taarruz olacak", "her şey tamam" mesajıyla üç farklı tarihi içeren kripto talimatları ele geçirildi.

4 Antalya'da öpücük attığı adam tarafından dövüldü Antalya'da trans bir bireyin yolda yürürken öpücük attığı kişi tarafından önce darp, ardından da gasbedildiği iddia edildi.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da Seçim çalışmaları kapsamında Van'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Van'dan ilan ediyorum; bir daha hiçbir güç Türkiye'yi terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir." dedi.

6 1 yılda 150 kitap okuyan Suriyeli çocuğa ödül verildi Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen, okumasına karşı çıkan babasına direnerek eğitimine devam eden 12 yaşındaki Muhammed Hamis, bir yılda 150 kitap okuyarak "Sıradışı Okur" ödülünü kazandı.