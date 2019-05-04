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İsrail, Gazze'de AA'nın ofisinin de olduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

AA | 04.05.2019 - 22:33..
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İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, önceki yıllarda da bir çok basın kuruluşuna ait binayı hedef almıştı.

İsrail, Gazze'de AA'nın ofisinin de olduğu binayı vurdu

"TANIKLARIN UZAKLAŞTIRILMASI GİRİŞİMİ"

Filistin Hükümeti'nden konuyla ilgili, "AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir ve İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına hazırlıktır." açıklaması yapıldı.

İsrail, Gazze'de AA'nın ofisinin de olduğu binayı vurdu

"İSRAİL SALDIRGANLIĞININ YENİ BİR GÖSTERGESİ"

Bakan Çavuşoğlu, "Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail'in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Mustafa Varank, İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla AA Genel Müdürü Kazancı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İsrail, Gazze'de AA'nın ofisinin de olduğu binayı vurdu

İsrail, Gazze'de AA'nın ofisinin de olduğu binayı vurdu VİDEO

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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