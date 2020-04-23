İsrail, Gazze’den gelen örneklere koronavirüs testini durdurdu

İsrail’in Maariv gazetesinde yer alan haberde, Savunma Bakanı Naftali Bennnett’in, Gazze’den gelen örneklere koronavirüs testi yapılmasının durdurulması talimatı verdiği belirtildi.

Söz konusu kararın, İsrail ordusunun Gazze’den gelen örneklere koronavirüs testi yapılmasına hükümet tarafından onay verilmemesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

NE ZAMAN BAŞLANACAĞI BELLİ DEĞİL

İsrail ordusunun dün ve önceki gün Gazze’den gelen 100 örnek üzerinde koronavirüs testi yaptığı belirtilen haberde, durdurulan testlere ise ne zaman yeniden başlanacağına ilişkin bilgi bulunmadığı aktarıldı.

ASKERİ LABORATUVARDA YAPILIYORDU

Gazze’den virüs taşıdığından şüphe duyulan kişilerden alınan örneklere İsrail ordusu tarafından sınıra yakın bölgedeki bir askeri laboratuvarda koronavirüs testi yapılıyordu.

449 VAKAYA ULAŞMIŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı pazartesi günü ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 449'a ulaştığını açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasına göre, bu vakaların 15'i Gazze'de, 120'si işgal altındaki Doğu Kudüs'te, diğerleri ise Batı Şeria'da bulunuyor.