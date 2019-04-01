taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.52755
Euro
6.2242
Altın
1292.99
Borsa
93383.17
Gram Altın
230.224

İsrail Golan'daki işgalini pekiştiriyor

ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası işgali hızlandıran İsrail, 30 bin yeni konut yapma kararı aldı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 17:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun haberine göre, İsrail yönetimi gelecek 30 yıl içerisinde Golan Tepeleri'ndeki Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyor.

YARIM MİLYON İNSAN YERLEŞTİRECEKLER

Yeni konut planının Trump'ın Golan kararı akabinde gelmesine dikkati çekilen haberde, bu konutlara 500 bine yakın kişinin yerleştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Söz konusu konutların inşasına ne zaman başlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail Golan'daki işgalini pekiştiriyor

İsrail'in 2016'da yaptığı nüfus sayımına göre, 50 bine yakın kişinin ikamet ettiği Golan Tepeleri'nde 22 bin civarında Yahudi yerleşimci yaşıyor.

TRUMP KARARNAME İMZALADI

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

YSK Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını açıkladı

1332
Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

Ekrem İmamoğlu YSK'nın verilerini teyit ettiğini açıkladı

1228
YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

688
CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

390
CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

602
AA: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da önde

AA: Ekrem İmamoğlu İstanbul'da önde

704
AK Partili Saylak Muğla'da umduğunu bulamadı

AK Partili Saylak Muğla'da umduğunu bulamadı

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir