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İsrail güçleri 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da düzenlediği operasyonlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA | 26.11.2018 - 13:58..
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da düzenlediği operasyonlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

FİLİSTİNLİLERE GÖZALTI

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, polisin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaptığı operasyonda, Filistin güvenlik güçlerine destek verdiği ve hizmet ettiği şüphesiyle 32 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 32 Filistinlinin mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde düzenlediği operasyonlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail askerlerinin Ramallah ve El-Halil kentlerinde yaptığı operasyonlarda ikisi çocuk, biri gazeteci olmak üzere 13 Filistinliyi "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

İSRAİL BASKINLARI

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askerî hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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