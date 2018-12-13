İsrail güçleri Kudüs'te bir genci şehit etti

1 Doğa Rutgay: Hastanedeki ikinci günden bu fotoğraf' Doğa Rutlay, ikizlerinin 5. ayını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

2 Ecrin Sergisi ve Yaşam Merkezi NEYAD'la hayat buluyor NEYAD; topluma doğa, hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık yaratmak için Ecrin Sergisi'nde bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

3 Bu da İzlanda spası: Buzullar içinde Mavi Lagün deneyimi Buz gibi bir kış gününde, doğal bir lav alanının havuzunda kaplıca keyfi yapmak için ateş ve buzun muhteşem uyumunu yakala.

4 Geleceğin tiyatrocuları köy okulunda yetişiyor Şanlıurfa'da birleştirilmiş sınıflı okulda, tek başına görev yapan ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla takdir toplayan öğretmen Aysel Ösüz,çocuklara tiyatro öğretiyor.

5 Öğrenciler MEB'in e- Devlet sistemiyle işlem yapıyor Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bilişim sistemleri, 1 milyonun üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve veli tarafından kullanılıyor.

6 Erzurum beyaza büründü Gece saatlerinde etkisi artıran kar yağışı sonrası, bazı yollar trafiğe kapandı.