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İsrail, İngiltere'nin solunum cihazı talebini reddetti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'nin solunum cihazı tedariği talebini geri çevirdiği belirtildi.

AA |
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İsrail, İngiltere'nin solunum cihazı talebini reddetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin Avrupa'da en çok vurduğu ülkeler arasında yer alan İngiltere'nin İsrail'den solunum cihazı talebinde bulunduğu bildirildi.

İNGİLTERE'NİN SOLUNUM CİHAZI İSTEĞİ REDDEDİLDİ

İsrail merkezli Kanal 13'e göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından geçen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya iletilen talep geri çevrildi.

Habere göre İsrail tarafı, talebi söz konusu cihazlara kendi ihtiyacı olduğu gerekçesiyle olumsuz karşıladı.

İsrail, İngiltere'nin solunum cihazı talebini reddetti

İNGİLTERE, ALMAN ORDUSUNDAN DA YARDIM İSTEDİ

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiriyor.

İngiltere, daha fazla ölümün önüne geçmek için geçen hafta da Alman ordusundan yardım istemişti. Alman ordusu ilk aşamada, İngiltere'ye 60 adet mobil solunum cihazı tedarik edeceğini belirtmişti.

Öte yandan ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 oludu.

İsrail, İngiltere'nin solunum cihazı talebini reddetti

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