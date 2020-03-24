İsrail koronanın geçmesi için Mesih'i bekliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İsrail'e de sıçradı...

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2 kişi tespit edilen koronavirüs vaka sayısı ise 1656'ya ulaştı.

"MESİH BİZİ KURTARACAK"

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, ülkede katıldığı bir programda İsrail'de giderek yayılan koronavirüs salgınını durdurmak için alınan önlemlere ilişkin sorulan soruya "Mesih'in gelip bizi kurtarması için dua ediyoruz." dedi.

İsrail halkına sosyal mesafe ve kişisel temizlik konusunda da uyarılarda bulunan Litzman, "Dua ediyor ve Mesih'in Fısıh'tan önce gelmesini umuyoruz. Çünkü bizim kurtuluşumuz." dedi.

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