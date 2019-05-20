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İsrail küçük kız çocuğunun ölümüne göz yumdu

İsrail'in ailesine refakatçi izni vermediği beyin kanseri olan 5 yaşındaki Filistinli çocuk, Kudüs’te tek başına kanser tedavisi gördükten sonra sevk edildiği Gazze’deki hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 20.05.2019 - 09:14..
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Tedavi için Kudüs’e gönderilen ancak İsrail'in ailesine refakatçi izni vermediği 5 yaşındaki Filistinli Ayşe El Lulu, hayatını kaybetti.

Beyin kanseri olan Ayşe’nin ailesinin tüm çırpınışlarına rağmen İsrail güçleri, anne dahil hiçbir aile üyesine refakatçi izni vermemiş ve Ayşe’yi ameliyat olması için bir hemşire eşliğinde tek başına ambulansla Kudüs'e göndermişti.

İsrail küçük kız çocuğunun ölümüne göz yumdu

AĞIR BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

Ailesinden uzakta tek başına ağır bir beyin ameliyatı geçiren küçük Ayşe, ameliyattan sonra durumunun kritik olması nedeniyle Gazze'deki bir hastaneye sevk edilmişti. Ailenin verdiği bilgiye göre küçük kız, birkaç gün sonra Gazze'deki hastanede hayatını kaybetti.

İsrail küçük kız çocuğunun ölümüne göz yumdu

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANI'NDAN TEPKİ

Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, yaşanan trajediye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Alkaila, yaşananların İsrail zulmünün ve Filistinlilerin çektiği acının bir yansıması olduğunu söyledi. Alkaila, “Ayşe, hastalıkla tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Küçük bir çocuk, tedavi süresince sevgi ve psikolojik destek sağlaması için annesi, babası veya erkek kardeşi yanında olmadan İsrail kontrol noktalarında nasıl tek başına yolculuk edebilir?" dedi.

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