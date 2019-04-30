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İsrail Kudüs'te 3 bin Filistinliyi evsiz bıraktı

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te son 15 yılda 3 bine yakın Filistinliyi evlerinden etti.

AA | 30.04.2019 - 06:38..
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İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in verilerine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi 2004'ten bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 830 evi yıktı. Buna ek olarak 120 ev de İsrail'in yıkım baskısı nedeniyle Filistinli sahipleri tarafından yıkıldı.

Söz konusu yıkımlar sonucu bu evlerde yaşayan bin 574'ü çocuk, 2 bin 927 Filistinlinin evsiz kaldığı aktarıldı.

İsrail Kudüs'te 3 bin Filistinliyi evsiz bıraktı

DOĞU KUDÜS'TE İSRAİL'İN "YIKIM" MEZALİMİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail Kudüs'te 3 bin Filistinliyi evsiz bıraktı

YIKIM MASRAFLARINI FİLİSTİNLİLERE ÖDETİYORLAR

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan bazı evlerin sahipleri ise İsrail belediyesine yıkım masrafı ödememek için yuvalarını kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

5 BİNDEN FAZLA EV YIKILDI

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

İsrail Kudüs'te 3 bin Filistinliyi evsiz bıraktı

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