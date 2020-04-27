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İsrail Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Türkiye'de mahsur kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin tahliye edildiğini belirten Ahmed et-Tıybi, "Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti" dedi.

AA |
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İsrail Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

İsrail Meclisi'nde Arap milletvekili Ahmed et-Tıybi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ, LİKUD'U RAHATSIZ ETTİ

Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Tıybi'nin ofisi tarafından basınla paylaşılan videoda, Erdoğan'a teşekkür eden milletvekili Tıybi ile Likud partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı görüldü.

İsrail Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

"TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI'NIN İKİNCİ İNSANİ HAREKETİ"

İsrail Meclisi'ndeki bir komisyon toplantısında söz alan Tıybi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın, Türkiye'de mahsur kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencileri Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'na getirdiğini belirtti.

İsrail Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN İKİ UÇAK TAHSİS ETTİ"

Tıybi, "Bu gece evlatlarımızı taşıyan bir uçak daha iniş yaptı. Başvurumuzun ardından bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti. Geçen hafta yine öğrencilerimizi taşıyan başka bir uçak daha gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta içinde Türkiye'de mahsur kalan öğrencilerimiz için iki uçak tahsis etti." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

(Ahmed et-Tıybi)

NEDEN ERDOĞAN'I SAVUNUYORSUN TEPKİSİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilleri, Tıybi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmasına tepki gösterdi.

"KARİZMATİK LİDERLERİ SEVERİM"

Bunun üzerine Netanyahu'ya dair yolsuzluk dosyalarını hatırlatan Tıybi, Erdoğan'ı işaret ederek, "Ben karizmatik liderleri severim. Hakkında yolsuzluk iddianamesi olanı değil." ifadesini kullandı.

İsrail Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

"ERDOĞAN İLE BARIŞMAK İÇİN YERLERDE SÜRÜNÜYOR"

Tıybi, ayrıca Netanyahu'ya işaret ederek, "Sizin lideriniz Erdoğan ile barışmak için yerlerde sürünüyor." dedi.

Tıybi, geçen hafta da yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.

İsrail Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

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