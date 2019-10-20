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İsrail medyası boşa çıkan Kürdistan hayallerine ağlıyor

Her fırsatta YPG'li teröristlere destek verdiklerini duyurarak masumlar katlediliyor algısı yaratmaya çalışan İsrail medyası, Türkiye’nin harekatıyla bölgedeki planlarının suya düştüğünü itiraf etti.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 12:30..
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İsrail medyası boşa çıkan Kürdistan hayallerine ağlıyor

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı, ilk andan beri özellikle İsrail tarafından yakından takip ediliyor.

Harekatın başlandığının duyurulduğu ilk andan beri çeşitli bahanelerle buna karşı çıkan ve defalarca kınama yayınlayan İsrail medyası, son yayınlanan bir analizde emeklerinin boşa çıktığının sinyalini verdi.

"YILLARIN EMEĞİ ÇÖPE GİTTİ"

Terör yanlısı İsrailli bakanların her fırsatta dile getirdiği bölgede bağımsız bir Kürt devleti kurulması isteklerinin ardından Türkiye’nin teröristlere yönelik harekatını, sivil Kürtlere yönelik yapılan bir işgal hareketi olarak niteleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Türklerin bölgede etnik temizlik yaptığını iddia ederek terör çığırtkanlığı yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde İsrailli Jerusalem Post gazetesi, bu çığırtkanlığın nedenini kanıtlar nitelikte bir makale yayınladı. (Kaynak: Ensonhaber)

İsrail medyası boşa çıkan Kürdistan hayallerine ağlıyor

"Altı yılın emeği altı gün içinde yok edildi" başlığıyla yayınlanan analizde, Barış Pınarı Harekatı’nın, ABD’nin besleyip İsrail’in finanse ettiği YPG’li teröristlerin planlarını çöpe attığı yorumuna yer verildi.

Analiz, Barış Pınarı Harekatı’nın halihazırda defedilmiş DEAŞ terör örgütünü yeniden canlandıracağı iddiasını ardına saklanarak, bölgedeki teröristlere yıllardır yapılan yardımın boşa gitmesine ilişkin duyulan üzüntüyü gözler önüne serdi. (Kaynak: Ensonhaber)

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