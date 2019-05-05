İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir camiyi bombaladığı saldırıda 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu Gazze’de bir camiyi vurdu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, Türkiye'nin Temmuz ayında Rusya'dan teslim alacağı S-400 savunma füzelerini ve Doğu Akdeniz'i ima ederek, Avrupa Birliği üzerinden ithamlarda bulundu.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynanan ve 1-0 Erbaaspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası, küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü, futbolcuları stadyumdan almadan ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk olduğu Newcastle United'ı 3-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

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Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

Suriye'nin Azez bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ve Hakkari'deki üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan askerlerimizin acı haberleri, ailelerine ulaştırıldı.