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İsrail ordusu operasyon başlattığını duyurdu

İsrail Ordusu, terör örgütü Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e geçmek için kullandığı tünelleri imha etmek için operasyon başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 10:53..
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İsrail Ordusu, Hizbullah tarafından sınırda inşa edilen tünellere operasyon başlattığını açıkladı.

TÜNEL OPERASYONU

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasında Hizbullah tarafından açıldığı iddia edilen tüneller için operasyon başlatıldığı belirtildi.

"Tünelleri açığa çıkarma ve etkisiz hale getirme" adlı operasyonun başlatıldığı, ordu tarafından Twitter’da duyuruldu. İsrail Ordu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus yaptığı açıklamada, operasyonun sadece İsrail sınırında gerçekleşeceğini ve bunun Lübnan'a kadar uzanmayacağını söyledi.

Conricus, "Hizbullah'ın faaliyetlerini İsrail otoritesinin açık ve aleni bir ihlali olarak görüyoruz" dedi.

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