taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.278
Euro
5.9961
Altın
1267.19
Borsa
91002.17
Gram Altın
215.029

İsrail parlamentosu erken seçim için kendini feshetti

Ülkede 9 Nisan 2019'da yapılmasına karar verilen erken seçim için kendini feshettiğini duyurdu.

AA | 27.12.2018 - 00:45..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Yedioth Ahronoth internet sitesinin haberine göre, İsrail parlamentosu, fesihle ilgili yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumalarda 2 milletvekilinin ret oyuna karşılık 102 milletvekilinin evet oyuyla onayladı.

ZİYARETLERİ ETKİLEMEYECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da yarınki Brezilya ziyaretinin gerçekleştirileceği, Netanyahu'nun parlamentonun feshedilmesi nedeniyle ziyaret süresini kısaltmayacağı belirtildi.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları önceki gün erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edilmişti. İsrail basını da erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arnavutluk'ta kumar yasaklandı

Arnavutluk'ta kumar yasaklandı

0
İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilere operasyon

İş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan kişilere operasyon

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir