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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gece baskını düzenledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlar İsrail polisinin zoruyla dışarı çıkartıldı.

AA | 12.05.2019 - 06:47..
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazından sonra Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gece baskını düzenledi

İBADET EDEN İNSANLARI ZORLA ÇIKARDILAR

Dibs, polislerin geceyi ibadetle Harem-i Şerif'te geçirmek isteyen onlarca Müslümanı zorla kutsal mabedin dışına çıkardığını vurgulayarak, söz konusu eylemin Mescid-i Aksa'nın hürmetini ihlal ve ibadet özgürlüğüne darbe olduğuna dikkati çekti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gece baskını düzenledi

MÜSLÜMANLARA "CUMA GECESİ" DE YASAK

İsrail polisinin Filistinlilerin perşembe gecesini de Mescid-i Aksa'da geçirmelerine izin vermediğini belirten Dibs, bunun üzerine Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani'nin sorgulanmak üzere Eski Şehir'deki polis merkezine çağırıldığını kaydetti.

YAHUDİLER, MESCİD-İ AKSA'YI SADECE KENDİLERİNE İSTİYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya gece baskını düzenledi

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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