taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44065
Euro
6.12065
Altın
1293.46
Borsa
100981.22
Gram Altın
226.273

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

İsrail Tarihi Eserler Kurumu'ndan bir heyetle Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na gelen bir grup İsrail polisi, Rahmet Kapısı Mescidi'ne postallarıyla girdi

AA | 11.03.2019 - 16:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'ndaki provokatif hareketi AA kameralarına takıldı.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

MESCİDE POSTALLARLA GİRDİLER

İsrail Tarihi Eserler Kurumu'ndan bir heyetle Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na gelen bir grup İsrail polisi, Rahmet Kapısı'ndaki mescide postallarıyla girdi.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerle kutsal mabede giren İsrailli yetkililer, polis korumasında Rahmet Kapısı'nın iç alan ölçümlerini alarak fotoğraflarını çekti.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

İsrailli yetkililerin Rahmet Kapısı'ndaki "çalışmalarını" durdurmak isteyen Mescid-i Aksa görevlilerini engelleyen İsrail polisi, Rahmet Kapısı'nda gerginlik yaşanmasına neden oldu.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olay, anbean AA kameralarına yansıdı.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

RAHMET KAPISI GERİLİMİ

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 16 yıl aradan sonra ilk defa 22 Şubat'ta Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

197
Deniz Çakır'ın dizisi erken final yapıyor

Deniz Çakır'ın dizisi erken final yapıyor

121
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

34
Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

Kanoyla karda kayıp mendereslerde kürek çektiler

98
CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu

CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu

216
Karius oyundan çıkmak istedi

Karius oyundan çıkmak istedi

25
THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir