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İsrail polisinden Mescid-i Aksa'daki cemaate sert müdahele

Polisler, işgal altındaki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere tepki gösteren cemaate, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

AA | 02.06.2019 - 12:45..
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İşgal altındaki Mescid-i Aksa'ya bin 179 Yahudi, İsrail polisi eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiği belirtildi.

İSRAİL POLİSİ EŞLİĞİNDE BASKIN

Aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'daki cemaate sert müdahele

CEMAAT TEKBİR GETİRİNCE İSRAİL POLİSİ MÜDAHELE ETTİ

Yahudilere tekbir getirerek tepki gösteren cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi darbetti.

SES BOMBASI VE GÖZ YAŞARTICI GAZ ATILDI

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi'ne sığınan cemaatin üzerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, postallarıyla mescide girdiği ve kapılarını zorla kapattıklarını belirtti.İsrail polisinden Mescid-i Aksa'daki cemaate sert müdahele

SAĞLIK GÖREVLİLERİN GİRMESİ ENGELLENDİ

İsrail polisinin sağlık görevlilerine Terhuni’ye müdahale etmelerine izin vermediğine dikkati çeken Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, "İsam Necib" isimli Aksa muhafızını da gözaltına aldığını kaydetti.

6 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, şu ana kadar en az 6 Filistinlinin gözaltına alındığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının sürdüğü kaydedildi.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'daki cemaate sert müdahele

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