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İsrail polisi El-Esbat'ta saldırı düzenledi

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in El-Esbat Aslanlı Kapısı önünde yatsı namazını kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.

AA | 12.03.2019 - 22:12..
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İsrail polisi Esbat Kapısı'nda namaz kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. Bunun üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Ceviz bölgesine doğru kaçan Filistinliler, bir süre sonra yeniden Esbat Kapısı önünde toplanmaya başladı. Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilerin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

MESCİD-İ AKSA SABAH NAMAZINDA AÇILACAK

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan soruşturma ve araştırmanın ardından Mescid-i Aksa'nın yarın sabah açılacağı belirtildi.
Açıklamada, Mescid-i Aksa'daki polis karakoluna "molotof kokteyli attığı" iddia edilen iki zanlının  yarın mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

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