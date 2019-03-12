İsrail polisi El-Esbat'ta saldırı düzenledi

İsrail polisi Esbat Kapısı'nda namaz kılan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. Bunun üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Vadi el-Ceviz bölgesine doğru kaçan Filistinliler, bir süre sonra yeniden Esbat Kapısı önünde toplanmaya başladı. Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilerin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

MESCİD-İ AKSA SABAH NAMAZINDA AÇILACAK

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan soruşturma ve araştırmanın ardından Mescid-i Aksa'nın yarın sabah açılacağı belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'daki polis karakoluna "molotof kokteyli attığı" iddia edilen iki zanlının yarın mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.