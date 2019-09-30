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1 Hayvancılıkla geçinen Yozgat'ta çoban bulunamıyor Yozgat'ta nüfusun büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken, 4 bin lira maaşla çalıştırılacak çoban bulmakta zorlanan çiftçiler, dört gözle büyük şehirlerden gelecekleri bekliyorlar.

2 Reklam panosu altında ölümün gerekçeli kararı açıklandı Konya'da söküldükten sonra kaldırıma bırakılan ve daha sonra 5 yaşındaki Muhammed'in üstüne düşerek ölümüne neden olunan olayda, gerekçeli karar duyuruldu.

3 Sosa: Yolun sonunda mutlu olmak istiyoruz Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Sosa, şampiyon olabileceklerini ifade etti.

4 Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık uslanmıyor Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, yine başka kadınlarla görüntülendi.

5 Avustralya, NASA'nın Ay ve Mars görevlerine yardım edecek Avustralyalı şirketler ve araştırmacılar; robotik, otomasyon ve uzak varlık yönetimi konularında, NASA'ya katkıda bulunmayı planlıyor.

6 İsrail, Rumlara İHA sattı İsrail, Doğu Akdeniz'de kendi çıkarlarını koruyabilmek için Türkiye'nin karşısında kim varsa destek vermekten kaçınmıyor.