taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

İsrail S-400'ün uydu görüntülerini paylaştı

S-400'lerin ilk parçalarının Mürted Hava Üssü'ne inmesi ABD gibi İsrail'i de endişelendirdi.

AA | 14.07.2019 - 21:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İsrail S-400'ün uydu görüntülerini paylaştı

Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı.

Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.

Sevkiyat 2020 yılının nisan ayına kadar sürecek.

ABD KADAR İSRAİL DE RAHATSIZ

S-400 hava savunma sistemleri Türkiye'nin gücüne güç kattı. Bu durum sadece ABD'de değil, İsrail'de de paniğe neden oldu.

İSRAİL İZLİYOR

İsrail'e ait Imagesatintl uydusu, Rusya’nın Türkiye’ye gönderdiği S-400 parçalarının Ankara’daki görüntülerini ve konumlarını paylaştı.

İşte paylaşılan görüntüler:

İsrail S-400'ün uydu görüntülerini paylaştı

İsrail S-400'ün uydu görüntülerini paylaştı

İsrail S-400'ün uydu görüntülerini paylaştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

ABD'deki Barry Kasırgası yaşamı durdurdu

54
Yurt dışı çıkış harcına zam bu hafta Meclis'te

Yurt dışı çıkış harcına zam bu hafta Meclis'te

211
S-400 sevkiyatında üçüncü gün

S-400 sevkiyatında üçüncü gün

262
Dolandırıcılara 99 bin lira kaptıran profesör

Dolandırıcılara 99 bin lira kaptıran profesör

137
KPSS'deki Amerikan armudu sorusu

KPSS'deki Amerikan armudu sorusu

253
Hakkari'de 3 asker şehit oldu

Hakkari'de 3 asker şehit oldu

308
KPSS sınavına girenlerin telaşı

KPSS sınavına girenlerin telaşı

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir