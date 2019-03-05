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İsrail sağından Mescid-i Aksa’da sinagog inşa etme çağrısı

İsrailli aşırı sağcı aktivistler, hükümeti, Mescid-i Aksa’da sinagog inşa etmeye ve Yahudilerin ibadetine açmaya çağırdı.

AA | 05.03.2019 - 15:34..
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İsrailli aşırı sağcı aktivistler, İsrail hükümetine işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da sinagog inşa etme ve Yahudilerin ibadetine açma çağrısı yaptı.

SİNAGOG PLANI

İsrail’in Jerusalem Post gazetesine göre, adı belirtilmeyen İsrailli aşırı sağcı grupların liderleri, pazar günü bir araya geldi. Haberde, söz konusu kişilerin, Harem-i Şerif’in içinde “sinagog” olduğunu gösteren bir pankart asmayı dahi planladığı belirtildi.

Haberde, İsrail Parlamentosu'ndaki HaBayt HaYehudi (Yahudi Evi) Partisi üyesi Milletvekili Bezalel Smotrich’in de 2017’de, Mescid-i Aksa’da bir sinagog açılması çağrısı yaptığına dikkat çekilerek, radikal hahamların da 2014’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Harem-i Şerif’te yeniden “Süleyman Mabedi’ni” inşa etme talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

İSRAİL BASKINLARI

Öte yandan 22 Şubat’ta, Mescid-i Aksa’nın doğu surlarında bulunan Rahmet Kapısı’ndaki mescidin yeniden ibadete açılmasıyla İsrail güçlerinin oluşturduğu gerginliğin gölgesinde, radikal Yahudi örgütlerden de Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapılıyor.

“Tapınak Dernekleri Koalisyonu” adlı "sivil toplum kuruluşu" bünyesinde hareket eden fanatik Yahudilerin, sosyal medyada acil başlığıyla yaptıkları paylaşımlarda, Harem-i Şerif’te ayin çağrısı yapıldı.

İsrail Sulh Mahkemesi de dün Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne, İsrail Başsavcılığı'nın Rahmet Kapısı’nın kapatılması talebini uygulaması çağrısı yaparak, vakıflar idaresinin kapıyı kapatmaması durumunda, kapatma kararı çıkarma tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Başsavcılığı, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Rahmet Kapısı'ndaki mescidin kapalı tutulması için İsrail Sulh Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Başta Halid Zabarka olmak üzere Mithat Diybe, Müfit el-Hac, Cad Kadmani, Remzi Kuteylat ve Hamza Kuteyne gibi önde gelen Filistinli avukatların imzasıyla dün yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail Başsavcılığı'nın, Rahmet Kapısı’nın kapatılması için ortaya attığı iddiaların boş ve asılsız olduğu vurgulanmıştı.

RAHMET KAPISININ AÇILMASI

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı, 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta, Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, 22 Şubat'ta 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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