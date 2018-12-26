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İsrail savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güney bölgelerinde hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

AA | 26.12.2018 - 09:25..
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, yerel saatle 21.50'den itibaren ülkenin güneyindeki en-Nebatiye ve İklim et-Tuffah bölgelerinde İsrail savaş uçakları alçak irtifada gerçekleştirdiği uçuşlarla saldırı imitasyonu yaptı.

ALÇAK İRTİFADA UÇUŞ

Lübnan hava sahasını deniz tarafından ihlal eden İsrail savaş uçakları, ayrıca Sayda ve Sur kentlerine bağlı diğer bölgelerde de aynı şekilde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirdi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col ile geçen hafta başkent Beyrut'ta bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından Hariri;  BM'ye, İsrail'in Lübnan'ın hava sahası ve kara suları ihlalleri konusunda, sorumluluğunu üstlenmesi çağrısında bulunmuştu.

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