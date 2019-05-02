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İsrail, Suriye operasyonunu son dakika olarak geçti

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gireceği haberlerini İsrail medyasından Haaretz okuyucularına son dakika olarak duyurdu.

AA & Ensonhaber | 02.05.2019 - 15:30..
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İsrail, Suriye operasyonunu son dakika olarak geçti

Türkiye Suriye'deki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak adına yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra şimdi de Fırat'ın doğusuna operasyona hazırlanıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın açıklamasında; Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın planlama ve hazırlık faaliyeti tamamlanmış durumda olduğunu açıkladı.

İSRAİL SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Bu gelişmelerin ardından İsrail'in önde gelen basın kuruluşlarından Haaretz Türkiye'nin Suriye'ye girerek YPG'ye operasyon yapacak olmasını son dakika gelişmesi olarak takipçileriyle paylaştı.

İsrail, Suriye operasyonunu son dakika olarak geçti

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