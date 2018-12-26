taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3023
Euro
6.0578
Altın
1270.11
Borsa
90829.57
Gram Altın
216.625

İsrail: Suriye'den atılan uçaksavar füzesi imha edildi

İsrail ordusu, Suriye'den atılan bir uçaksavar füzesinin hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu açıkladı.

AA | 26.12.2018 - 01:31..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail tarafında herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.

ESED REJİMİ: "DÜŞMAN HEDEFLERE KARŞILIK VERDİK"

Öte yandan Esed rejimine ait haber ajansı SANA, "Hava savunma sistemlerimiz Şam'ın batı kırsalında düşman hedeflere karşılık verdi." açıklamasında bulundu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 asırlık Koyunbaba Köprüsü restore edildi

5 asırlık Koyunbaba Köprüsü restore edildi

10
200 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olacak

200 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olacak

1
Liseliler çöpte buldukları yaralı kediye sahip çıktı

Liseliler çöpte buldukları yaralı kediye sahip çıktı

5
Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

0
Kedi ile tavukların dostluğu

Kedi ile tavukların dostluğu

0
İsrail: Suriye'den atılan uçaksavar füzesi imha edildi

İsrail: Suriye'den atılan uçaksavar füzesi imha edildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir