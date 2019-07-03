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İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

Dünyanın, Tel Aviv’de, İsrailli bir polis memuru tarafından vurularak öldürülen 19 yaşındaki genç sayesinde varlığından haberdar olduğu Etiyopyalı Yahudilerin izine, 1800’lü yıllarda rastlanıldı.

Özel Haber | 03.07.2019 - 13:44..
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İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler
Cansu KÜFELİ / [email protected]

Etiyopyalı Yahudiler, namıdiğer Falaşalarla ilk olarak 1862 yılında, Etiyopya’nın Gondar ve Tigre bölgelerine ziyaret gerçekleştiren Sorbonne Üniversitesi profesörü Joseph Halevi aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Ancak yerli Yahudi halkının dünyaya duyurulması, 1920’li yıllarda bölgeyi ziyaret eden bir başka profesör, Polonyalı Dr. Jacques Faitlovitch tarafından sağlandı. Faitlovitch, topluluğu Yahudi cemaatine tanıtan isim oldu.

YAHUDİ CEMAATİNDEN BAĞIMSIZ BİR TOPLULUK

Tarihçiler, tarım, demircilik ve çömlekçilikle uğraşan bu yerli halkın, milattan hemen sonra Güney Arabistan’dan bölgeye gelen Yahudi kabileleri tarafından Yahudiliğe döndürüldüğünü düşünüyor.

İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

Binlerce yıldır Yahudi dünyasından habersiz şekilde yaşayan bu topluluğun öğrenenleri şaşırtan bir başka özelliği daha var; Museviliğin kutsal kitabı olarak kabul edilen Eski Ahit’i İbranice değil, Etiyopya'nin klasik dili olan Ge'ez dilinde kabul etmiş olmaları.

SAVAŞTAN KAÇARAK İSRAİL'E SIĞINDILAR

Falaşalar yüzyıllar boyunca -sünnet ve yiyecek yasakları başta olmak üzere- Yahudi inancının temel ibadetlerini uygulayıp buna göre yaşamışlar. Ancak 1974 yılında Etiyopya’da, iktidardaki Derg rejimi ile Tigre Halk Kurtuluş Cephesi arasında yoğun çatışmaların başlamasıyla gitgide daha kötü koşullara maruz kalan Falaşalar, İsrail’e göç etmeye başladı.

İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

SÜLEYMAN OPERASYONU

Çatışmadan, kuraklık ve kıtlıktan kaçan binlerce Falaşa, 1980 ila 1992 yılları arasında İsrail’e sığındı. Bu göç hareketi İsrail devleti tarafından organize edildi. Falaşaların İsrail’e gerçekleştirdiği göçte ismi en çok duyulan olay ise “Süleyman Operasyonu” oldu.

İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

BİR UÇAKTA EN FAZLA YOLCU TAŞIMA REKORU

24 Mayıs 1991’de alarma geçen İsrail, bir gece içinde, ordu ve sivil kargo uçakları olmak üzere toplam 34 uçakla, 14 bin 500 Etiyopya Yahudisi’ni İsrail’e taşıdı.

İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

Koltuklara 2-3 kişinin oturtularak uçakların kapasitesinin de son sınırına kadar kullanıldığı göç sırasında, havada 5 bebek dünyaya gelirken göçmenlere, uçaklarda doktor ve hemşireler eşlik etti.

İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

Süleyman Operasyonu’nda, El Al 747 isimli uçak, gecede  1.122 yolcuyla “bir kerede en fazla yolcu taşıma” konusunda bir dünya rekoru kırdı.

"GERÇEK YAHUDİ" OLMAMAKLA SUÇLANDILAR

İsrail’e ulaşan Faraşalar, Beta İsrail cemaati olarak adlandırıldı. Ancak önceleri, hükümetin özel olarak çıkardıkları yasalarla İsrail’e yerleştirilen halk, 2000’li yılların başından itibaren gittikçe artan bir ayrımcılığa maruz bırakıldı. 2006 yılında bağışladıkları kanların HIV’li olduğu gerekçesiyle çöpe atılmasıyla topluluğun İsrail’le olan bağı daha da koptu.

İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

Ucuz iş gücü olarak kullanılan Faraşalar, Yahudi cemaati tarafından ötekileştirilerek ayrımcılığa maruz bırakıldı. İsrail devletinin ve polis kuvvetlerinin “potansiyel suçlu” olarak gördüğü bu topluluk, sık sık protesto eylemlerinde bulundu.

İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

İSRAİL POLİSİ SİLAHSIZ BİR GENCİ ÖLDÜRDÜ

Son olarak 19 yaşındaki, silahsız bir Etiyopya asıllı bir gencin İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmesi, ülkedeki gerginliği had safhaya çıkardı. İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü, görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah yaşamını yitirdi.

İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Ülke genelinde çıkan protesto gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir anayolu çift yönlü trafiğe kapattı.

İsrail'de sokaklar savaş alanına döndü VİDEO

Yola barikat kuran ve lastik yakan göstericiler, yoldan geçmek isteyen bazı araçlara saldırdı. Bazı araçları da ateşe veren göstericiler, kapattıkları yollara kaldırım taşlarını yığdı.

İsrail tarafından dışlanan topluluk: Etiyopyalı Yahudiler

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı, 60 gösterici de gözaltına alındı.

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