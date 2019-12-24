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İsrail, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasına engel oldu. İsrail, anlaşmanın iptalini istedi.

DHA | 24.12.2019 - 09:45..
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İsrail, Türkiye-Libya anlaşmasına karşı

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yaptığı hamleyle dengeleri yeniden oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya ile anlaşmaya vararak İsrail gazının Avrupa'ya taşınma planlarını yerle bir etti.

Anlaşmayla ilgili İsrail uzun süredir sessizliğini koruyordu.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna röportaj veren İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

KÜSTAH SÖZLER

Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı yasa dışı olarak gördüklerini belirten Bakan Kaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "hasım" olarak gördüklerini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Aksi bir durumda İsrail gazının Avrupa'ya taşınması imkansız.

 


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