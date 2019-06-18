İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

Türkiye Doğu Akdeniz'de, kendisine yönelik tüm düşmanca tutumlara karşın, haklarını korumak adına petrol ve doğalgaz aramaya devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail bölgede Türkiye'ye karşı iş birliği halinde.

Rumlar, bölgede Türklerin haklarını yok sayarak petrol ve doğalgaz faaliyetlerini sürdürmek istiyor. Ancak Türkiye Fatih sondaj gemisini bölgeye gönderdi.

Gaz arama çalışmaları devam ediyor. Bu durum başka ülkeler tarafından da takip ediliyor.

UYDU GÖRÜNTÜSÜ

İsrailli uydu analiz şirketi Image Satlntl, Türkiye’nin Akdeniz'de, Kıbrıs’ın batısında sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih gemisinin uydu görüntülerini paylaştı.

İsrail'in Türkiye'nin faaliyetlerinden en az Rumlar kadar endişe duyduğu biliniyor.

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