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İsrail vatandaşları Netanyahu'ya dokunulmazlık istemiyor

İsrail'de bir gazetenin yaptığı ankette, Netanyahu'nun dokunulmaz talebine yüzde 64 oranında olumsuz cevap verildi.

AA | 18.01.2020 - 05:26..
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İsrail vatandaşları Netanyahu'ya dokunulmazlık istemiyor

İsrail Başsavcısı, 21 Kasım 2019 tarihinde, üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında dava açmaya karar vermişti.

Başsavcı, yasalar gereği, Netanyahu hakkında dava açılmasına izin verilmesi için 2 Aralık 2019'da meclise başvurmuş, Netanyahu ise kendisine tanınan yasal süresinin dolmasına saatler kala, 1 Ocak tarihinde dokunulmazlık talep etmişti.

İSRAİLLİLERİN YÜZDE 64'Ü NETANYAHU'YA GÜVENMİYOR

İsrail halkının çoğunluğunun Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail meclisine yaptığı dokunulmazlık başvurusunun reddedilmesini istediği ortaya çıktı.

İsrail'in Maariv gazetesinin yaptığı ankette, hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılması kararı alınan Netanyahu'nun dokunulmazlık talebine halkın yaklaşımı soruldu.

Ankette, İsraillilerin yüzde 64'ü olumsuz, yüzde 36'sı ise olumlu yanıt verdi.

İsrail vatandaşları Netanyahu'ya dokunulmazlık istemiyor

ANKETE GÖRE SEÇİMİ KAZANABİLEN DE OLMADI

Ankette ayrıca, katılımcılara 2 Mart'taki seçimde hangi partiye oy verecekleri sorusu yöneltildi. Ankete katılanların tercihine göre, ne sağ ne de sol blok, hükümeti kurmak için salt çoğunluk olan 61 milletvekilline ulaşabildi.

DOKUNULMAZLIĞIN KALKMASI İÇİN SÜRECİ HIZLANDI

Ülkede 2 Mart'ta yapılacak erken seçime kadar "zaman kazanmayı" amaçlayan Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusu, muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Muhalefet partileri, Netanyahu'nun hedefine ulaşmasını önlemek için seçimden önce İsrail Başbakanı'nın dokunulmazlık başvurusunu görüşmek üzere İçişleri Komisyonu'nun kurulması sürecine hız vermişti.

İsrail vatandaşları Netanyahu'ya dokunulmazlık istemiyor

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