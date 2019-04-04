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İsrail ve Yunanistan'dan tatbikat

İsrail, S-400 hava savunma sistemlerine karşı koyabilme yollarını öğrenmek için Yunanistan Hava Kuvvetleri ile ortak birkaç tatbikat gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 23:44..
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İsrail ve Yunanistan'dan tatbikat

ABD'den Türkiye'ye S-400 baskısının yaşandığı bugünlerde, Rusya menşeli olan S- 400'ün bitiriciliğini öğrenmek için İsrail harekete geçti.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden The Jerusalem Post gazetesinin yabancı kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İsrail, Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Girit Adası'nda birkaç ortak tatbikata katılarak modern hava savunma sistemine karşı mücadele yöntemlerini gizliden öğrendi bile" ifadesine yer verildi.

İsrail ve Yunanistan'dan tatbikat

ETKİLERİ ARAŞTIRILDI

Haberde, yapılan açıklamalara göre, tatbikatlar İsrail Hava Kuvvetleri'ne, modern hava savunma sisteminin nasıl ‘kandırılabileceği veya kör edilebileceğine ilişkin verileri elde etme fırsatını sağladı ifadeleri kullanılırken,  tatbikatların ne zaman gerçekleştirildiği ve tatbikata hangi uçakların katıldığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ve Yunanistan'dan tatbikat

Öte yandan, Yunanistan'ın Girit Adası'na da S-300 hava savunma sistemleri yerleştirildiği biliniyor.

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