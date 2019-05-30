İsrail yeniden seçime gidiyor

Parlamento, dün yapılan ilk oylamada kendini feshetmeye karar verdi. Parlamentoyu dağıtmak ve seçim tarihi belirlemek için, parlamento üyelerinin nihai oylama yapmaları gerekiyordu.

HÜKÜMETİ KURAMADI

Sağ kanat Likud partisine başkanlık eden Netanyahu'nun 9 Nisan'da yapılan seçimleri takiben Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından görevlendirilmesinin ardından, hükümeti kurmak için gece yarısına kadar sürte verilmişti.

"YENİ BİR SEÇİM GEREKSİZ" DEDİ AMA BAŞARAMADI

Parlamentodaki ilk oylamanın ardından Netanyahu, televizyonda yayınlanan konuşmasında koalisyon müzakerelerini sürdürmeye devam edeceğini ve yeni bir seçimin gereksiz ve maliyetli olacağını söyledi.

Netantahu "48 saat içinde çok şey yapılabilir.Seçmenlerin isteklerine saygı gösterilebilir, güçlü bir sağ kanat hükümet kurulabilir" demişti.