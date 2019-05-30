taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0164
Euro
6.7101
Altın
1279.67
Borsa
87186.3
Gram Altın
247.543

İsrail yeniden seçime gidiyor

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması nedeniyle, ülkede erken seçim kararı alındı.

AA | 30.05.2019 - 00:59..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İsrail yeniden seçime gidiyor

Parlamento, dün yapılan ilk oylamada kendini feshetmeye karar verdi. Parlamentoyu dağıtmak ve seçim tarihi belirlemek için, parlamento üyelerinin nihai oylama yapmaları gerekiyordu.

İsrail yeniden seçime gidiyor

HÜKÜMETİ KURAMADI

Sağ kanat Likud partisine başkanlık eden Netanyahu'nun 9 Nisan'da yapılan seçimleri takiben Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından görevlendirilmesinin ardından, hükümeti kurmak için gece yarısına kadar sürte verilmişti.

"YENİ BİR SEÇİM GEREKSİZ" DEDİ AMA BAŞARAMADI

Parlamentodaki ilk oylamanın ardından Netanyahu, televizyonda yayınlanan konuşmasında koalisyon müzakerelerini sürdürmeye devam edeceğini ve yeni bir seçimin gereksiz ve maliyetli olacağını söyledi.

Netantahu "48 saat içinde çok şey yapılabilir.Seçmenlerin isteklerine saygı gösterilebilir, güçlü bir sağ kanat hükümet kurulabilir" demişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail yeniden seçime gidiyor

İsrail yeniden seçime gidiyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir