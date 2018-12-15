taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.37115
Euro
6.0732
Altın
1238.51
Borsa
90528.64
Gram Altın
213.74

İsrail, yıkıma direnen 150 Filistinliyi stada kapattı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım için buldozerlerle abluka altına aldığı Filistinli Ebu Hamid ailesinin evinde nöbet tutan aktivistlere müdahale ettikten sonra statta alıkoydu.

AA | 15.12.2018 - 08:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hamid ailesine ait evi korumak için nöbet tutan aktivistlere müdahale ederek yaklaşık 150 Filistinliyi, Ramallah yakınındaki El-Bire kentinde bir statta alıkoydu.

FİLİSTİNLİLER, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN STATTA BEKLETİLİYOR

Tanıklar, Ebu Hamid ailesine ait evi yıkmaya hazırlanan askerlerin, soğuk havaya rağmen Filistinlilerin stattan ayrılmasına uzun süredir izin vermiyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Kızılay ekiplerinin, statta tutulanlar arasında doğumu yaklaşan hamile bir kadın ve soğuktan etkilenen iki çocuğu hastaneye sevk ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ekiplerin, statta alıkonulan Filistinlilere battaniye dağıttığı bilgisi verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 polis tutuklandı

52
Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

Suriye'de sıkışan PKK, Fırat Kalkanı'na saldırdı

15
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

41
ABD istihbaratına göre en büyük tehdit yapay zeka

ABD istihbaratına göre en büyük tehdit yapay zeka

19
Aydın'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı çekildi

Aydın'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı çekildi

9
NASA, Jüpiter'deki fırtınaları görüntüledi

NASA, Jüpiter'deki fırtınaları görüntüledi

4
Eski avukatı Cohen'den Trump'a suçlamalar

Eski avukatı Cohen'den Trump'a suçlamalar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir