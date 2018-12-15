İsrail, yıkıma direnen 150 Filistinliyi stada kapattı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'da bulunan Emari Filistin Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hamid ailesine ait evi korumak için nöbet tutan aktivistlere müdahale ederek yaklaşık 150 Filistinliyi, Ramallah yakınındaki El-Bire kentinde bir statta alıkoydu.

FİLİSTİNLİLER, SOĞUK HAVAYA RAĞMEN STATTA BEKLETİLİYOR

Tanıklar, Ebu Hamid ailesine ait evi yıkmaya hazırlanan askerlerin, soğuk havaya rağmen Filistinlilerin stattan ayrılmasına uzun süredir izin vermiyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Kızılay ekiplerinin, statta tutulanlar arasında doğumu yaklaşan hamile bir kadın ve soğuktan etkilenen iki çocuğu hastaneye sevk ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ekiplerin, statta alıkonulan Filistinlilere battaniye dağıttığı bilgisi verildi.