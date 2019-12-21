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İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’nden EastMed adımı

Doğu Akdeniz'de var olan gazın Avrupa’ya taşınması amacıyla oluşturulan Doğu Akdeniz Boru Hattı (EastMed) projesinin imzalanması konusunda görüş birliğine vardılar.

DHA | 21.12.2019 - 13:13..
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israil

İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası sonrasında Doğu Akdeniz'deki değişen dengeler karşısında siyasi girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

EastMed projesi, Kıbrıs'taki doğalgaz ve İsrail'in doğalgazını, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ihracatını hedefliyor.

Türkiye'ye karşı atılacak adımlar konusunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis ile bir görüşme yaptı. Netanyahu, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı kınadı.

'HEMEN İMZALAYALIM'

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum Hükümet sözcüsü Kyriakos Kousios, Netanyahu ile Anastasaidis'in uzun bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Rum sözcü, "İsrail Başbakanı ile Anastasiades’in İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan arasındaki EastMed Boru hattı ile ilgili anlaşmasının hemen imzalanmasını kararlaştıklarını" açıkladı.

Anastasiadis'in Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile de telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede "Türkiye'ye karşı nasıl ortak hareket edilmesi gerektiği konularının ele alındığı" kaydedildi.

Anastasiadis'in pazartesi günü de Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda konuşacağı duyuruldu.

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