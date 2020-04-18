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İsrail'de 10 yaşındaki kız çocuğu bombadan yaralandı

İsrail polisinin Batı Kudüs'te koronavirüs karşıtı gösteriye müdahalesi sırasında attığı ses bombası, 10 yaşındaki Yahudi kız çocuğunun yanına düştü, tepkiler çığ gibi yükseldi.

AA |
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İsrail'de 10 yaşındaki kız çocuğu bombadan yaralandı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, koronavirüs nedeniyle toplu ibadet yasağının devam etmesi Ultra-Ortodoks Yahudilerin yoğunlukta olduğu Batı Kudüs'ün Mea Şearim Mahallesi'nde dün akşam protesto edildi.

Bazı protestocular gösteriyi dağıtmak için bölgeye gelen İsrail polisine taş ve yumurta gibi maddeler attı.

Polisin Mea Şearim'de bir sinagoga girmesi üzerine bölgedeki tansiyon daha da arttı.

12 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Polisten yapılan açıklamada, Mea Şearim'de 12 göstericinin gözaltına alındığı, çıkan olaylarda da 3 polisin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan polisin Mea Şearim'deki müdahalesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri büyük tepki topladı.

Görüntüde, İsrail polisinin çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudiyi gözaltına aldığı, bölgeden geçen bir ailenin ise duvarının arkasına sığındığı görülüyor.

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BOMBA KIZ ÇOCUĞU YANINA DÜŞTÜ

Polisin bölgeden uzaklaşması üzerine sığındıkları yerden çıkmaya çalışan ailenin yakınına ses bombası atılıyor.

Atılan ses bombası, duvarın arkasına saklanmaya çalışan bebek arabalı bir anne ile 10 yaşında olduğu öğrenilen bir kız çocuğunun arasına düşüyor.

Kız çocuğu, ses bombasından korunmak için yüzünü tutarken, bebek arabasındaki çocuğu için endişelenen annenin paniği kameraya yansıyor.

‘FARK EDİLMEDİ’ AÇIKLAMASI

Görüntünün ortaya çıkması üzerine İsrail polisi bir açıklama yaparak, ses bombasını atan yetkilinin bebekli anne ve kız çocuğunu fark etmediğini öne sürdü.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, kimliği açıklanmayan kız çocuğu atılan ses bombası nedeniyle hafif şekilde yüzünden yaralandı.

İsrail'de 10 yaşındaki kız çocuğu bombadan yaralandı

SAĞLIK BAKANI'NDAN KINAMA

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki geçici hükümetin Sağlık Bakanı ve Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi lideri Yaakov Litzman, polisin tutumunu kınadı.

Polisin orantısız güç kullanımının önlenmesi gerektiği dile getiren Litzman, "Bu tür davranışlar insan hayatını tehlikeye atmanın yanı sıra nefreti körükler ve kamu düzeninde erozyona neden olur." ifadesini kullandı.

148 KİŞİ KORONADAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 148 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 bin 855'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Batı Kudüs'teki 2 bin 400'den fazla vakanın yüzde 75'nin Ultra-Ortodoksların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde gözlendiğini belirtiyor.

19 NİSAN’A UZADI

İsrail yönetimi, dün aldığı kararla Batı Kudüs'te Ultra-Ortodoksların yoğun olarak bulunduğu 4 mahallede koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaları 19 Nisan'a kadar uzatma kararı almış, İsrail polisi de buralardaki önlemlerini sıklaştırmıştı.

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