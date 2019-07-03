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İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı

Bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı.

AA | 03.07.2019 - 01:58..
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İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın yaşamını yitirmesi ülke genelinde protestolara neden oldu.

İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı


İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı, 60 gösterici de gözaltına alındı.

İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı

TRAFİĞİ KAPATTILAR

Birçok farklı şehirde düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı



Gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapattı.
Yola barikat kuran ve lastik yakan göstericiler yoldan geçmek isteyen bazı araçlara saldırdı. Bazı araçları da ateşe veren göstericiler, kapattıkları yollara kaldırım taşlarını yığdı.

İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı



Protesto nedeniyle Tel Aviv'deki trafik kilitlenirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı

47 POLİS YARALANDI, 60 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gösterilerde şu ana kadar 47 polis yaralandı, 60 gösterici gözaltına alındı.

İsrail'de düzenlen protestolar ülkeyi karıştırdı

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