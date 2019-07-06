Tel Aviv'deki bir yolu trafiğe kapatan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail polisine karşı Arapça ve İngilizce Filistin yanlısı sloganlar attı.

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

"YAŞASIN FİLİSTİN" SLOGANLARI ATTILAR

Yüzlerini tişörtleriyle kapatan kızgın Etiyopyalılar, bir taraftan Arapça tekbir getirirken, İngilizce "Yaşasın Filistin" ve "Özgür Filistin" şeklinde sloganlar atıyor ve elleriyle zafer işareti yapıyor.

Söz konusu video Filistinliler tarafından sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı. Etiyopyalı Yahudilerin İsrail polisine karşı kasıtlı olarak Filistin yanlısı slogan atması Filistin'de olumlu karşılandı.

İSRAİL ORDUSU, FİLİSTİNLİLERE KARŞI HEP ONLARI ÖNE SÜRDÜ

İsrail ordusunda askerlik yapan ve Filistinlilere karşı düşmanca tavırlarıyla bilinen Etiyopyalı Yahudilerin, söz konusu sloganlarla İsrail polisine karşılık vermesi dikkati çekti.

İSRAİLLİ FİLİSTİNLİLER KATILMADI

Etiyopyalı Yahudiler tarafından ülke genelinde hafta boyu düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilere, İsrail vatandaşı Filistinliler katılmamıştı.

İSRAİL'DE AYRIMCILIĞA MARUZ KALIYORLAR

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

İsrail polisi tarafından öldürülen Etiyopyalı gencin ailesi cenazede.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

İsrail basınına göre, 1997'den bu yana polisle yaşanan arbedelerde 11 Etiyopyalı yaşamını yitirdi.